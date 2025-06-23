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Понедельник, 23 июня 2025, 16:24 мск

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В Персидском заливе образовался затор из тысячи судов

Из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке наблюдаются серьезные проблемы судоходства в Персидском заливе, где с прошлой недели образовался затор из почти 1000 судов.

Помехи в работе глобальных навигационных систем и средств связи повышают риск столкновения судов. Подобная авария уже произошла 17 июня. Два судна столкнулись в 44 км от порта Хаур-Факкан в ОАЭ – неподалеку от Ормузского пролива.

В связи с этим судовладельцы ограничивают транзит только дневным временем, сообщает S&P Global со ссылкой на участников рынка. Один из собеседников агентства рассказал, что из-за опасений возможных атак для судоходства используется окно в 16-18 часов в сутки вместо обычных 24 часов, что создает заторы из судов.

Ранее власти Ирана заявили, что заблокируют Ормузский пролив из-за эскалации конфликта с Израилем и ударов авиации США по иранским ядерным объектам. Это вызывало панику среди судовладельцев, после этих угроз десятки танкеров поспешили покинуть опасную зону.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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