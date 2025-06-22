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Воскресенье, 22 июня 2025, 09:28 мск

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Десятки танкеров спешно покидают Ормузский пролив из-за риска блокировки

AIS Marine Traffic

В Ормузском проливе начался хаос, десятки судов пытаются спешно покинуть акваторию из-за опасений блокировки.

Сегодня ночью США нанесли массированный удар по иранским ядерным объектам. Американские военные сбросили 12 бомб-«бункерных убийц» на объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Советник верховного лидера Ирана призвал к ракетным ударам по кораблям ВМС США и закрытию Ормузского пролива, ключевого маршрута судоходства нефти.

Согласно глобальной системе отслеживания судов AIS Marine Traffic, одномоментно около 50 нефтяных танкеров выдвинулись на выход из Ормузского пролива.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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