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«Российская нефть» и «принадлежит Китаю»: в Ормузском проливе суда передают необычные сообщения

В Ормузском проливе грузовые суда стали чаще передавать необычные сообщения, чтобы предотвратить возможные атаки. Если раньше капитаны говорили о вооруженной охране, чтобы отпугнуть пиратов, то теперь они сообщают о том, что везут российскую нефть.

В период с 12 по 24 июня 55 судов передали 101 «нетипичное сообщение», касающееся их принадлежности. В их числе – «российская нефть» и «принадлежит Китаю». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Windward.

Как правило, суда передают свои пункты назначения или сообщения о перевозке грузов. В ряде случаев в сообщениях может быть указано, что на борту находится вооруженная охрана – чтобы отпугнуть пиратов и предотвратить другие возможные атаки.

Число необычных сообщений увеличилось после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Среди судовладельцев сложилось мнение, что четко установить государство-владельца сложно «из-за запутанной природы судоходства». В то же время ряд стран, в том числе Великобритания, США и Израиль, «могут подвергаться более высокой угрозе».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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