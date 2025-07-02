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Среда, 2 июля 2025, 09:39 мск

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Разведка США узнала о планах Ирана заминировать Ормузский пролив

Иранские военные были готовы заминировать Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с данными американской разведки.

Во время 12-дневной войны с Израилем иранские военные погрузили морские мины на суда в Персидском заливе. Тегеран всерьез был намерен заблокировать один из самых загруженных в мире судоходных путей. Однако, мины не были установлены в проливе, но неясно, были ли они выгружены с судов.

По словам одного из собеседников издания, действия Ирана могли быть уловкой, предназначенной для Вашингтона, а на самом деле Тегеран не намеревался перекрывать проход. Агентство напоминает, что парламент Ирана поддержал блокировку Ормузского пролива вскоре после 22 июня, когда США атаковали три ядерных объекта в стране. Окончательное решение должен был принять Высший совет национальной безопасности Ирана, но этого не произошло.

В США, в свою очередь, уверены, что пролив остался открытым из-за «блестящего проведения операции «Полуночный молот», успешной кампании против хуситов и кампании максимального давления» на Тегеран.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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