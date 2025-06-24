Трамп рассчитывает на «сделку» с Россией

Президент США Дональд Трамп рассчитывает заключить «сделку» с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом американский лидер заявил журналистам на борту самолета, направляющегося на саммит НАТО в Нидерланды.

Трампа попросили прокомментировать формулировки, касающиеся России в коммюнике, которое может быть подготовлено по итогам встречи лидеров Североатлантического альянса, отмечает ТАСС.

«Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», – заявил в ответ президент США.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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