Саммит НАТО пообещал военную поддержку Украине и назвал Россию «долгосрочной угрозой»

Североатлантический альянс в итоговом заявлении саммита в Гааге пообещал военную помощь киевскому режиму и назвал Россию «долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности».

«Государства-члены Альянса вновь подтвердили неуклонные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, чья безопасность способствует безопасности Альянса, и для этого в процессе расчета оборонных расходов государств-членов Альянса будут учитываться прямые взносы на оборону Украины и ее оборонную промышленность», – говорится в декларации саммита НАТО.

«Перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности, в частности, долгосрочной угрозы, которую представляет Россия для евро-атлантической безопасности, и постоянной угрозы терроризма, союзники обязуются ежегодно инвестировать 5% ВВП на основные оборонные потребности», – говорится в тексте.

Стоит отметить, что после публикации декларации генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что путь Украины в НАТО «необратимый». По данным западной прессы, критику России и упоминания о членстве Украины в НАТО убрали из декларации по требованию Трампа.

Гаага, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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