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Четверг, 26 июня 2025, 11:08 мск

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Администрация Трампа ограничит обмен разведданными с Конгрессом США из-за утечки

Фото: pixabay

Белый дом введет ограничения на обмен разведданными с Конгрессом США после утечки об ударах по иранским ядерным объектам. Об этом сообщает Washington Post.

Как рассказали источники издания в администрации американского президента, Белый дом планирует ограничить обмен секретной информацией с Конгрессом после того, как утечка в прессу результатов предварительной оценки подорвала заявление президента Дональда Трампа о том, что авиаудары США уничтожили иранские ядерные объекты.

Ранее телеканал CNN сообщил, что атака американских военных на Иран не принесла ожидаемого результата, а ключевые компоненты ядерной программы уцелели. В ответ на это пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что подобные высказывания являются «откровенной ложью» и попыткой дискредитировать Трампа.

По данным газеты, Белый дом направит четырех чиновников по национальной безопасности для проведения брифингов в Конгрессе. В частности, в этом будут участвовать шеф Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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