Иран закрыл главе МАГАТЭ доступ на свои ядерные объекты

Гендиректор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси больше не будет допущен на ядерные объекты в Иране. Об этом заявил вице-спикер парламента исламской республики Хамид-Реза Хаджи Бабаи, передает агентство Mehr. Также МАГАТЭ запрещено устанавливать камеры наблюдения на иранских ядерных объектах.

По словам вице-спикера иранского парламента, решение Тегерана обусловлено обнаружением секретных данных об иранских объектах в документах, которые были получены от израильской стороны.

«Недавняя 12-дневная война является продолжением 47-летних военных действий, которые ведутся Соединенными Штатами против иранской нации. Суть этой вражды не в ракетах или ядерной программе – она в народе Ирана», – подчеркнул Бабаи. Он также не преминул указать, что Вашингтон боится 90-миллионной нации с 7000-летней цивилизацией, которая не допустит американского доминирования в регионе.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что упорное стремление главы МАГАТЭ посетить подвергшиеся бомбардировке иранские ядерные объекты под видом мониторинга бессмысленно и «даже может иметь злой умысел», передает агентство Tasnim. По его словам, решение Ирана о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ – это прямое следствие «прискорбной роли Pафаэля Гросси», который способствовал в том числе «незаконным израильским и американским атакам на иранские ядерные объекты».

На этой неделе парламент Ирана одобрил, а Совет стражей конституции исламской республики утвердил законопроект, который предусматривает приостановку сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. Сотрудничество с агентством приостановлено до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов Ирана.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube