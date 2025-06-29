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Глава МАГАТЭ: Иран сможет за несколько месяцев возобновить обогащение урана

Фото: официальный сайт МАГАТЭ

Иран может быстро возобновить работы по обогащению урана. Такое мнение высказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью телеканалу CBS News.

«Мощности у них сохранились. Они могут получить в течение нескольких месяцев или меньше <…> несколько каскадов центрифуг, вращающихся и производящих обогащенный уран. Нельзя утверждать, что [в Иране] все исчезло и там ничего нет (после ударов США и Израиля по ядерным объектам – прим. ред.)», – заявил Гросси.

«Ясно, что был нанесен серьезный ущерб, но это не полный ущерб, во-первых. И, во-вторых, у Ирана там есть мощности; промышленные и технологические мощности. Так что, если они захотят, они смогут начать делать это снова», – пояснил руководитель МАГАТЭ.

Гросси снова призвал Тегеран вернуться за стол переговоров и найти «технически обоснованное» решение вопроса, связанного с ядерной программой Ирана. По его мнению, возможность для этого сейчас есть.

Накануне Иран объявил, что больше не допустит главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а также запретил организации устанавливать там камеры наблюдения. Власти исламской республики объяснили свое решение обнаружением конфиденциальной информации об иранских объектах в документах, которые были получены от Израиля.

Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что американскими ударами полностью уничтожены ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. По данным Белого дома, Ирану не удалось заранее вывезти ядерные материалы с этих комплексов. Иранские власти ранее заявляли, что успели эвакуировать оборудование и запасы урана с ядерных объектов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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