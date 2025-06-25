Иран намерен приостановить сотрудничество с МАГАТЭ

Парламент Ирана одобрил законопроект, который предусматривает приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил член президиума меджлиса Алиреза Салими.

По его словам, парламент утвердил общие положения и детали проекта. В частности, сотрудники агентства смогут посещать Иран для проверки безопасности ядерных объектов и осуществления мирной деятельности в этой области только с согласия Высшего совета национальной безопасности страны.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что организации нет данных, свидетельствующих, что Иран занимался созданием ядерной бомбы на момент начала военной операции Израиля, направленной, как было заявлено, на ликвидацию ядерной программы исламской республики.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня. Израиль начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы, назвав свои действия «упреждающим ударом». ЦАХАЛ нанес массированный удар по иранским ядерным и военным объектам. В ответ Тегеран наносит ракетные удары по военно-промышленным объектам Израиля и авиабазам. С обеих сторон есть жертвы среди мирного населения и разрушения.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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