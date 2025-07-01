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Британские монархи откажутся от королевского поезда ради экономии

Британские монархи не будут использовать королевский поезд. При этом от передвижений по железной дороге члены королевской семьи не отказываются. Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца.

Королевский поезд, на котором передвигались монархи Великобритании, будет выведен из эксплуатации к 2027 году ради сокращения расходов. Железнодорожный состав использовался со времен королевы Виктории – прапрапрабабушки короля Карла III.

В настоящее время поезд состоит из девяти вагонов. За 2024 год он был использован только два раза, а общая стоимость поездок составила 80 тысяч фунтов стерлингов (около 8,5 млн рублей).

«Королевский поезд был частью национальной жизни на протяжении многих десятилетий. Однако, двигаясь вперед, мы не должны быть связаны прошлым. Пришло время попрощаться самым теплым образом, поскольку мы стремимся быть дисциплинированными и ориентированными на будущее при распределении финансирования», – прокомментировал хранитель ассигнований на содержание монарха Джеймс Чалмерс.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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