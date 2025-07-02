Трамп сообщил о «сделке» с Вьетнамом

Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Вьетнамом, которое позволит избежать введения повышенных пошлин на вьетнамский импорт.

Согласно условиям «сделки», Вьетнам будет платить пошлину в размере 20% на весь экспорт в США, а тариф на реэкспортные поставки составит 40%. В свою очередь Вьетнам согласился отменить все пошлины на товары из США.

«Они откроют свой рынок для Соединенных Штатов, и мы сможем продавать нашу продукцию Вьетнаму с нулевой пошлиной», – уточнил Трамп (цитата по «Интерфаксу») в своей соцсети.

Американский лидер отметил, что договоренность была достигнута после личных переговоров с генсеком ЦК компартии Вьетнама То Ламом.

В апреле Трамп объявил о введении пошлин на импорт из Вьетнама в размере 46%. На время ведения переговоров они были снижены до 10%.

Вьетнам является шестым по величине экспортером товаров в США. По итогам 2024 года объем закупок оценивается в $137 млрд.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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