Три человека погибли и 16 ранены при стрельбе у ночного клуба в США

В США произошла перестрелка у ночного клуба. В результате три человека погибли, еще 16 получили ранения. Полиция проводит расследование.

Инцидент произошел в центре Чикаго. Группа посетителей выходила из ночного клуба на улицу, когда по них открыли огонь неизвестные из проезжавшего мимо автомобиля.

Три человек получили смертельные ранения, 16 пострадавших госпитализированы с различными травмами.

Правоохранительные органы проводят расследование, мотивы и личности злоумышленников устанавливаются.

Биробиджан, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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