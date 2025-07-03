Три человека погибли и 16 ранены при стрельбе у ночного клуба в США

В США произошла перестрелка у ночного клуба. В результате три человека погибли, еще 16 получили ранения. Полиция проводит расследование.
Инцидент произошел в центре Чикаго. Группа посетителей выходила из ночного клуба на улицу, когда по них открыли огонь неизвестные из проезжавшего мимо автомобиля.
Три человек получили смертельные ранения, 16 пострадавших госпитализированы с различными травмами.
Правоохранительные органы проводят расследование, мотивы и личности злоумышленников устанавливаются.
Биробиджан, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»