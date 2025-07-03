российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 июля 2025, 12:55 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Три человека погибли и 16 ранены при стрельбе у ночного клуба в США

В США произошла перестрелка у ночного клуба. В результате три человека погибли, еще 16 получили ранения. Полиция проводит расследование.

Инцидент произошел в центре Чикаго. Группа посетителей выходила из ночного клуба на улицу, когда по них открыли огонь неизвестные из проезжавшего мимо автомобиля.

Три человек получили смертельные ранения, 16 пострадавших госпитализированы с различными травмами.

Правоохранительные органы проводят расследование, мотивы и личности злоумышленников устанавливаются.

Биробиджан, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Убийства

На Алтае подросток 70 раз ударил ножом женщину / В Севастополе мужчина зарезал бывшую тещу на глазах у своего четырехлетнего сына / В Новосибирске мужчина расчленил знакомую и выбросил останки на свалку / Житель Крыма зарезал маму и бабушку и две недели скрывался от следствия / В Новосибирске задержали грабителей, убивших охранника на заводе / В заброшенном доме в Мексике обнаружили 17 трупов / В Дагестане сожитель до смерти избил певицу / В Вашингтоне застрелили двух сотрудников израильского посольства

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США, Убийства,