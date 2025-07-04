Турция и Бельгия начнут закупки беспилотников для Киева

Бельгия и Турция присоединяются к так называемой «коалиции дронов», в которую входит ряд западных недружественных РФ государств во главе с Великобританией, закупающих беспилотники для киевского режима.

Как сообщает министерство обороны Латвии, теперь в коалицию входят 20 государств, в числе которых Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия и Швеция.

Страны-участницы коалиции обязались в этом году выделить 2,75 млрд евро на поддержку киевского режима на Украине.

Рига, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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