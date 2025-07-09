Житель Стамбула открыл огонь по посетителям в кафе

В Стамбуле мужчина открыл огонь в кафе. В результате пострадали два человека.

Инцидент произошел в районе Кадыкёй. Предположительно, конфликт возник из-за долгов. Спор быстро перерос в драку, после чего один из участников достал пистолет и открыл огонь.

Два посетителя пострадали, их госпитализировали с огнестрельными ранениями.

К моменту прибытия полиции преступник скрылся с места происшествия. Проводятся оперативные мероприятия по поимке подозреваемого.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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