Санкции ЕС вступили в силу: в «черном списке» оказался кинорежиссер Карен Шахназаров

Санкции Евросоюза затронули 22 российских банка и 24 предприятия, танкеры и Российский фонд прямых инвестиций. Брюссель также заявил о снижении «потолка» цен на российскую нефть до $47,6 за баррель, а также запретил транзакции с «Северными потоками».

Как следует из документа, который опубликован в официальном журнале ЕС, в «черный список» включены физические лица, среди которых кинорежиссер Карен Шахназаров и ректор Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Владимир Курьянов. Всем запрещен въезд в ЕС, их активы в европейских юрисдикциях подлежат заморозке.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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