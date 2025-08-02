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Суббота, 2 августа 2025, 11:59 мск

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Вице-президент США признался в «одержимости» НЛО

Фото с сайта Белого дома

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что одержим темой неопознанных летающих объектов. В ближайший отпуск он собирается ознакомиться с имеющимися по этой теме данными.

В подкасте Ruthless Podcast политик сообщил, что заинтересовался видеороликами, появившимся в прошлом году. «О чем были эти видео? Что на самом деле происходит?» – задался вопросом Вэнс и добавил, что еще «не добрался до сути».

По словам вице-президента, он намерен посвятить этой теме некоторое время в августе, когда конгресс уходит на каникулы.

Ранее стало известно, что Пентагон на протяжении многих лет реализовывал секретную программу по исследованию неустановленных воздушных явлений. Экс-агент американской разведки Дэвид Граш утверждает, что у спецслужб США есть фрагменты рухнувших космических кораблей и «нечеловеческий» биоматериал.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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