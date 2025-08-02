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В Китае дайвер пять дней выживал в пещере, питаясь сырой рыбой

В Китае дайвер заблудился в сети пещер и ждал помощи в течение пяти дней. Он выжил, питаясь сырой рыбой.

Мужчина нырял с другом в водоем, глубина которого не превышала 10 метров. Однако ближе ко дну имелся вход в обширную систему пещер. Дайвер заплыл в проход и заблудился.

Его напарник, потерявший партнера из виду, незамедлительно обратился к спасателям, которые организовали поисковую операцию, завершившуюся успехом только на пятый день.

Дайвер нашел воздушный карман и ожидал помощи, питаясь сырой рыбой. В первый раз водолазы проплыли мимо, поэтому он, рискуя жизнью, на последних остатках кислорода в баллоне спустился в воду и подал сигнал фонарем.

В результате мужчину эвакуировали. Медики оценили его состояние, как удовлетворительное.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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