Трамп закрыл воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее

Президент США Дональд Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрыто.

Американский лидер написал в соцсети Truth Social, что все авиакомпании, пилоты, а также «наркодилеры и торговцы людьми» должны считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым.

Ранее на этой неделе Трамп анонсировал наземную операцию против предполагаемых сетей наркоторговли в Венесуэле. По его словам, наземные удары начнутся «очень скоро».

США разместили в Карибском море вблизи Венесуэлы группировку из 11 боевых кораблей, согласно официальным заявлениям, с целью усилить борьбу с латиноамериканскими наркокартелями. В нее входят авианосная ударная группа в составе атомного авианосца USS Gerald Ford и трех эсминцев, два крейсера и два эсминца, группа из трех больших десантных кораблей с 3 тысячами морских пехотинцев на борту, пишет «Интерфакс». Все корабли оснащены крылатыми ракетами Tomahawk. Авианосец USS Gerald Ford несет 48 боевых истребителей F/A-18E Super Hornet. На аэродроме на американской территории Пуэрто-Рико также размещены 10 истребителей пятого поколения F-35B.

Также на прошлой неделе глава Белого дома объявил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его союзников в правительстве членами иностранной террористической организации «Картель де лос Солес». Надо отметить, что президент Венесуэлы всегда отрицал какую-либо личную причастность к наркоторговле, а его правительство неоднократно отрицало существование картеля, который, по мнению некоторых экспертов, формально не существует в общепринятом смысле. Они предполагают, что она представляет собой коррупционные сети, потворствующие незаконной деятельности.

Мадуро в свою очередь заявил, что США ведут «17 недель психологической войны» против его страны, и призвал военных сохранять «спокойствие» и «бдительность» перед лицом американского военного присутствия в Карибском бассейне. До этого он обвинил Соединенные Штаты в попытке организовать военный конфликт и госпереворот в его стране, чтобы захватить огромные запасы природных ресурсов. Считается, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти. С позицией Мадуро солидарен президент Колумбии Густаво Петро. По его словам, кампания давления администрации Трампа на Венесуэлу направлена на получение доступа к нефти этой южноамериканской страны, а не на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube