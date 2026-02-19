Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль получил пожизненный срок за попытку военного переворота

Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к пожизненному заключению по делу о мятеже в 2024 году. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Суд признал экс-главу государства виновным в руководстве мятежом. Бывший президент попал под уголовное преследование в связи с введением в стране чрезвычайного военного положения в декабре 2024 года. Он обвинялся в сговоре с экс-министром обороны Ким Ён Хёном и другими лицами с целью организации беспорядков и подрыва конституции. Бывший глава Минобороны получил 30 лет тюремного заключения.

Ранее прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для Юн Сок Ёля, однако в стране с 1997 года введен мораторий на высшую меру наказания.

Напомним, Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря 2025 года объявил военное положение ради «удержания либерального конституционного строя» на фоне попыток оппозиции сместить ряд чиновников. Парламент страны единогласно проголосовал за отмену военного положения. В итоге президент согласился отменить свое решение. 14 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента. Спустя месяц следователи арестовали Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже. Тот отверг все обвинения. В апреле Конституционный суд Южной Кореи поддержал решение парламента об импичменте президента. В мае Юн Сок Ёлю было предъявлено обвинение в злоупотреблении властью.

Сеул, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube