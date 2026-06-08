На вокзале в Нью-Йорке пять человек получили ножевые ранения

В Нью-Йорке неизвестный напал с ножом на пассажиров на вокзале. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По данным телеканала, мужчина без видимой причины начал резать прохожих ножом на вокзале Пенн-Стейшн.

В результате пострадали пять человек. Один из них получил серьезные травмы, четверо – средней или легкой степени тяжести.

Подозреваемого задержали правоохранители. Предположительно, он бездомный. Его мотивы устанавливаются.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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