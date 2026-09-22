В Турции восемь человек пострадали в результате стрельбы у школы

В Турции произошла стрельба у образовательного учреждения. По предварительным данным, пострадали восемь человек, один раненый скончался.
Нападавший открыл огонь по школе в районе Тургутлу провинции Маниса. В результате восемь человек получили ранения, один ученик погиб.
На месте работают правоохранители и бригады скорой помощи.
Предположительно, преступник использовал охотничье ружье. Подозреваемый, которого считают причастным к стрельбе, был задержан силами безопасности и помещен под стражу. Его мотивы устанавливаются.
Анкара, Зоя Осколкова
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