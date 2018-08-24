Мигранты, заблокированные на корабле в итальянском порту, объявили голодовку

Мигранты, которых держат на корабле береговой охраны в сицилийском порту Катания, объявили голодовку. Европейские страны не могут решить, кто примет беженцев.

Нелегальных мигрантов в мальтийских территориальных водах Средиземного моря подобрало судно Diciotti 15 августа. Береговая охрана запросила разрешения высадить людей на Мальте, однако Валлетта ответила отказом, передает La Verita.

Моряки пять суток ожидали решения Рима у итальянского острова Лампедуза, а 22 августа прибыли в порт Катании. На берег разрешили сойти только 27 несопровождаемым несовершеннолетним беженцам, остальные 150 мигрантов до сих пор находятся на борту Diciotti.

Сегодня портовые власти заявили, что люди на судне устали ждать и требуют решения их проблемы, они начали голодовку.

В свою очередь власти Италии считают, что вопрос расселения беженцев должен решаться на европейском уровне, чтобы мигрантов приняли страны ЕС.

Ранее глава МВД Италии Маттео Сальвинии заявил, что если Евросоюз не начнет помогать Риму в распределении мигрантов между европейскими государствами, то итальянские корабли будут конвоировать судна с нелегальными мигрантами обратно в Ливию.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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