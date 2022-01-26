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Среда, 26 января 2022, 14:06 мск

Новости Италия

Новости, Кратко

В Италии мужчина застрелил четверых родственников

В Италии семейный конфликт стал причиной стрельбы, в результате которой погибли четыре человека. Сам виновник покончил с собой.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в сицилийском городе Ликата. Причиной стала семейная ссора, в ходе которой мужчина достал огнестрельное оружие и несколько раз выстрелил в своих родственников.

В результате погибли брат, невестка и два племянника стрелявшего. Сам он совершил суицид. О случившемся в полицию сообщила супруга убийцы.

В настоящее время на месте работают следователи. К расследованию произошедшего подключилась прокуратура Агридженто.

Рим, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Италия, Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Убийства,