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Конфликт на Украине

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Среда, 16 ноября 2022, 09:34 мск

Новости Италия

Новости, Кратко

В Италии египтянин зарезал украинскую беженку

В Италии кондитер из Египта убил гражданку Украины. Об этом сообщает Corriere Di Bologna.

Тело 23-летней Анастасии Алашри было найдено в сельской местности Вилла Джулия. В убийстве заподозрили бывшего мужа женщины – выходца из Египта. Его задержали на железнодорожном вокзале в Болонье.

По версии следствия, украинка рассталась со своим супругом и встретила нового возлюбленного. Отношения с бывшим мужем были напряженными. Конфликт возник, когда женщина приехала, чтобы забрать свои вещи.

Как считают карабинеры, Анастасия временно жила в другом месте и заехала за одеждой к экс-супругу, где он в порыве гнева трижды ударил ее ножом. У женщины остался трехлетний сын.

Рим, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Италия, Европа, В мире, Конфликт на Украине, Скандалы и происшествия, Убийства,