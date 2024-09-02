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Понедельник, 2 сентября 2024, 16:02 мск

Новости Италия

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В Италии подросток зарезал всю свою семью

В Италии 17-летний юноша расправился со своей семьей. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Тройное убийство было совершено в городе Падерно-Дуньяно. Родственники собрались вместе, чтобы отпраздновать день рождения отца. Помимо родителей и детей на торжестве присутствовали другие близкие люди.

Ночью подросток взял нож и зарезал родителей и 12-летнего брата. Юноша сам сообщил о произошедшем в экстренные службы.

На допросе он признал вину, но не смог объяснить причины своего поступка. Следователям подросток говорил о недомогании и дискомфорте в течение нескольких дней, о мыслях об убийстве, но не связанных с семьей.

Милан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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