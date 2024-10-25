российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 октября 2024, 14:45 мск

Новости Италия

Новости, Кратко, Интервью

Итальянский бизнес призвал ЕС запретить импорт томатной пасты из Китая

Итальянские предприниматели жалуются на китайских производителей томатной пасты и предлагают ЕС запретить поставки или ввести заградительные пошлины. Об этом сообщают местные СМИ.

Бизнесмены Италии обвиняют китайских поставщиков в недобросовестной конкуренции. Томатная паста из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР стоит в два раза дешевле итальянской продукции.

«Мы должны прекратить импорт томатной пасты из Китая или ввести 60%-й налог на нее, чтобы ее стоимость не сильно отличалась от итальянской… Мы должны защитить фермеров от нечестной конкуренции. В противном случае конечным результатом будет не улучшение состояния окружающей среды, а перенос производства за границу, где окружающая среда не охраняется», – заявил гендиректор крупного итальянского производителя консервированных продуктов из помидоров – компании Mutti Франческо Мутти.

В 2021 году США запретили импорт томатной пасты из Синьцзяна, ссылаясь на опасения по поводу использования там принудительного труда. Однако ЕС примеру Штатов не последовал.

Рим, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Китай

Похоже на игру в поддавки: Китай почти на треть увеличил экспорт автомобилей в Россию / Западные авиакомпании сокращают число рейсов в Китай / Лидер КНР приедет в Казань на саммит БРИКС / В Китае обнаружили самое маленькое яйцо динозавра / Китай дополнил группировку интернет-спутников / Китайский авианосец принимает участие в учениях по блокаде Тайваня / Китайские ученые обнаружили 162 тысячи новых вирусов / Казахстан может стать конкурентом России по поставкам газа в Китай

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Италия, Европа, В мире, Экономика, Европа, Китай,