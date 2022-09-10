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Суббота, 10 сентября 2022, 18:24 мск

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В Киеве встревожены: украинские волонтеры войны с Россией попались на хищениях

Фото: glavcom.ua

Украинских волонтеров, собирающих помощь для Вооруженных сил Украины (ВСУ), уличили в хищениях. Президент страны Владимир Зеленский провел совещание на эту тему с главой МВД Денисом Монастырским и руководителем Национальной полиции Игорем Клименко.

Зеленский в телеграм-канале обратил внимание, «к сожалению, всплывают факты и о нечестной деятельности». «Одно из таких – дело о продаже автомобилей для ВСУ, которое получило огласку в эти дни... Это преступление не только с точки зрения закона, но и с точки зрения совести человека. Мошенники и воры не могут быть волонтерами», – заявил президент Украины.

Ранее сообщалось, что в конце в Черновицкой области была разоблачена группа волонтеров из благотворительной организации, которые занимались хищениями, продавая украинским военным автомобили, ввезенные в страну в качестве гуманитарной помощи. По версии следствия, «добровольцы» сбывали эти машины людям, которые искали транспорт для ВСУ.

Киев, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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