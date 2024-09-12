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Четверг, 12 сентября 2024, 17:30 мск

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«Не вижу результатов…» Зеленский раздражен саботажем Запада ударов дальнобойными ракетами по России

Фото: администрация Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство позицией западных государств относительно ударов дальнобойными ракетами по территории России. По его словам, результата нет.

«Я так считаю: если можно применять соответствующее оружие – вы видите его результат во враждебных целях на временно оккупированных территориях или на территории Российской Федерации. Я на сегодняшний день не вижу результатов действий соответствующего оружия», – заявил Зеленский украинским СМИ.

По его словам, в вопросе получения разрешения на применение дальнобойного вооружения западного производства для ударов вглубь РФ нужно быть откровенными. «Снимать ограничения – значит снимать ограничения. А если будет предложено, посмотрим, снятие ограничения на соответствующую дальность, к которой враг уже приспособил свои военные цели, то это тогда исключительно политическое решение», – отметил президент Украины.

«Если можно применять оружие – можно применять как нам нужно, чтобы сбивать военные цели. Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет – это не снятие ограничений. Это другой вид как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия», – констатировал Зеленский.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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