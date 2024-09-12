«Не вижу результатов…» Зеленский раздражен саботажем Запада ударов дальнобойными ракетами по России

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство позицией западных государств относительно ударов дальнобойными ракетами по территории России. По его словам, результата нет.

«Я так считаю: если можно применять соответствующее оружие – вы видите его результат во враждебных целях на временно оккупированных территориях или на территории Российской Федерации. Я на сегодняшний день не вижу результатов действий соответствующего оружия», – заявил Зеленский украинским СМИ.

По его словам, в вопросе получения разрешения на применение дальнобойного вооружения западного производства для ударов вглубь РФ нужно быть откровенными. «Снимать ограничения – значит снимать ограничения. А если будет предложено, посмотрим, снятие ограничения на соответствующую дальность, к которой враг уже приспособил свои военные цели, то это тогда исключительно политическое решение», – отметил президент Украины.

«Если можно применять оружие – можно применять как нам нужно, чтобы сбивать военные цели. Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет – это не снятие ограничений. Это другой вид как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия», – констатировал Зеленский.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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