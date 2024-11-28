Южная Корея отказала Киеву в поставках оружия даже за деньги

Южная Корея не хочет поставлять Киеву оружие даже за деньги. Об этом пишут украинские СМИ по итогам визита в Сеул министра обороны страны Рустема Умерова.

Как отмечается, Киев намеревался закупить корейское оружие, в том числе ракеты класса «земля-воздух» средней дальности, противоартиллерийские радары и 155-мм боеприпасы. Сеул заявил, что продажа оружия в зону боевых действий нарушает его законодательство, а также в Корее недостаточны объемы производства и запасов, чтобы осуществлять поставки всем желающим до 2030 года.

Иностранная пресса со своей стороны не исключает, что причиной отказа может быть избрание на пост президента США Дональда Трампа, который ранее обещал закончить украинский конфликт.

Сеул – Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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