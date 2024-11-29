Зеленский провел кадровые перестановки в командовании ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим сухопутными войсками Михаила Драпатого, а заместителем главкома ВСУ Олега Апостола.

Как говорится в заявлении Зеленского, назначения согласованы с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а главная задача кадровых перестановок – повысить боеспособность армии.

По оценке наблюдателей, такие решения Киева продиктованы провалом на фронтах специальной военной операции и попыткой продемонстрировать контроль над ситуацией.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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