Зеленский провел кадровые перестановки в командовании ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим сухопутными войсками Михаила Драпатого, а заместителем главкома ВСУ Олега Апостола.
Как говорится в заявлении Зеленского, назначения согласованы с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а главная задача кадровых перестановок – повысить боеспособность армии.
По оценке наблюдателей, такие решения Киева продиктованы провалом на фронтах специальной военной операции и попыткой продемонстрировать контроль над ситуацией.
Киев, Светлана Антонова
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