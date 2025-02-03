Главком ВСУ объявил о реформе армии

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о реформе в армии, которая предполагает переход на «корпусную структуру».

«Учитываем вызовы времени и работаем на усиление армии даже в сложившихся непростых условиях. Продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил. Приступили к реализации мер по переходу на корпусную структуру», – пояснил Сырский.

Как отмечают украинские СМИ, ранее военные ВСУ регулярно заявляли, что провалы на фронте являются следствием плохой организованности армии, и выступали за отказ от бригадной системы комплектования вооруженных сил.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube