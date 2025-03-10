российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 марта 2025, 22:57 мск

Новости Киев

Новости, Кратко, Популярное

Это «прогресс»: Зеленский извинился перед Трампом

Архив. Фото: Reuters

Глава киевского режима Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором официально извинился за резонансный скандал в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

По его словам, по данному инциденту между командами США, Украины и европейских стран, вовлеченных в переговоры, состоялось много обсуждений. Спецпосланник Трампа охарактеризовал извинения Зеленского за свое поведение в Белом доме как прогресс.

Примечательно, что ранее Зеленский лишь выражал сожаление о грубой словесной перепалке в Белом доме. Судя по словам Уиткоффа, было ещё и непубличное обращение.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, проходившая 28 февраля в присутствии журналистов, переросла в перепалку и завершилась досрочно. Зеленский в ходе беседы перебивал Трампа и пытался с ним спорить в вопросах урегулирования украинского конфликта, что вызывало жесткую реакцию со стороны президента США. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США.

По оценке американского лидера, Зеленский продемонстрировал нежелание урегулировать конфликт. В итоге пресс-конференцию по итогам переговоров отменили, а сделка по редкоземельным металлам, ради подписания которой Зеленский приехал в США, не была заключена.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / США

Теперь за деньги: Евросоюз нашел коммерческий вариант замены Starlink для ВСУ / Россия и США координируют действия в ООН на сирийском направлении / США закрывают большую часть программ помощи USAID / СМИ анонсировали новые переговоры делегаций России и США в Саудовской Аравии / Американцы громят магазины и инфраструктуру компаний Илона Маска / У России «на руках все карты» по урегулированию конфликта на Украине, – заявил Трамп после угроз санкциями / Вашингтон посоветовал Киеву обращаться в ЕС за гарантиями безопасности / И вот опять: Трамп пригрозил России санкциями и потребовал от Москвы срочно сесть за стол переговоров с Киевом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Крым, Москва, Севастополь, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,