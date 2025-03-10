Это «прогресс»: Зеленский извинился перед Трампом

Глава киевского режима Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором официально извинился за резонансный скандал в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

По его словам, по данному инциденту между командами США, Украины и европейских стран, вовлеченных в переговоры, состоялось много обсуждений. Спецпосланник Трампа охарактеризовал извинения Зеленского за свое поведение в Белом доме как прогресс.

Примечательно, что ранее Зеленский лишь выражал сожаление о грубой словесной перепалке в Белом доме. Судя по словам Уиткоффа, было ещё и непубличное обращение.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, проходившая 28 февраля в присутствии журналистов, переросла в перепалку и завершилась досрочно. Зеленский в ходе беседы перебивал Трампа и пытался с ним спорить в вопросах урегулирования украинского конфликта, что вызывало жесткую реакцию со стороны президента США. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США.

По оценке американского лидера, Зеленский продемонстрировал нежелание урегулировать конфликт. В итоге пресс-конференцию по итогам переговоров отменили, а сделка по редкоземельным металлам, ради подписания которой Зеленский приехал в США, не была заключена.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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