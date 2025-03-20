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Четверг, 20 марта 2025, 11:11 мск

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Украина получила от Запада дополнительные истребители F-16

Фото: lockheedmartin.com

На Украину прибыли несколько дополнительных американских истребителей F-16, переданных западными союзниками. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Дополнительные F-16 прилетели на Украину, это хорошая новость», – сказал он журналистам, передают украинские СМИ. Зеленский при этом отказался уточнить количество прибывших истребителей. «Несколько самолетов F-16 прилетели на Украину, это все», – сказал он в ответ на вопросы журналистов.

Накануне некоторые российские военкоры и ряд военных пабликов сообщили, что российские военные сбили первый F-16 Воздушных сил Украины. Истребитель был уничтожен в небе над Сумской областью. Отмечается, что сбить F-16 удалось благодаря совместной работе истребителя Су-35 ВКС России и зенитно-ракетного комплекса С-400. Самолет был обнаружен и подсвечен российским истребителем, после чего по цели выпустил ракету ЗРК С-400, дислоцированный в Белгородской области, пишет тг-канал «Военное дело». Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, о получении первой партии американских истребителей Зеленский сообщал в конце июля прошлого года. По сведениям западной прессы, были доставлены первые десять из 79 боевых самолетов. А уже в конце августа украинские войска потеряли первый F-16. Истребитель был сбит из переданного ВСУ зенитно-ракетного комплекса Patriot во время отражения массированного удара Вооруженных сил России.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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