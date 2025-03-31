В Киев съехались руководители парламентов 17 стран Европы

В Киев прибыли руководители парламентов 17 стран Европы, а также представители Европарламента. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Как уточняется, в составе делегаций спикеры и вице-спикеры парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции.

Стефанчук не уточнил, какие именно вопросы планируется обсудить в Киеве, но заявил, что «символ поддержки, солидарности и доверия».

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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