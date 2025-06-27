Умеров: Украина нарастит число дальнобойных ударов по России

Министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров заявил, что ВСУ готовятся значительно увеличить интенсивность и масштаб дальнобойных ударов по российской территории с помощью беспилотников.

По его словам, решение нарастить число атак по территории России в несколько раз было принято две недели назад. Для этого уже готовится заключение договоров на поставку новых «десятков тысяч дальнобойных дронов», добавил Умеров, сообщает «Интерфакс-Украина».

Украинский министр подчеркнул, что ВСУ намерены наращивать как интенсивность, так и масштабы ударов.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины получили задачу от украинского руководства «активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций» во взаимодействии с европейскими спецслужбами. По ее данным, киевский режим в условиях нарастания проблем в рядах ВСУ на фронте и «морального истощения» украинского общества «намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России».

Президент России Владимир Путин после терактов с подрывом железнодорожных путей в Брянской и Курской областях заявил, что «нелегитимный режим в Киеве <…> постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов».

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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