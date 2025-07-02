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Зеленский лишил гражданства митрополита канонической Церкви Онуфрия

Зеленский и Онуфрий. Фото: УПЦ

Глава киевского режима Владимир Зеленский лишил гражданства Украины митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.

Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ), Онуфрий лишен гражданства по материалам СБУ. Соответствующий указ подписал Зеленский.

СБУ утверждает, что у Онуфрия с 2002 года есть гражданство РФ. Его обвиняют в поддержании связей с Русской православной церковью.

С 2018 года Онуфрий занесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Как сообщал «Новый День», ранее глава УПЦ митрополит Онуфрий пошёл на поводу у киевского режима и собрал сомнительный с канонической точки зрения собор в Феофании, на котором принудил духовенство разорвать связи с Московским патриархатом.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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