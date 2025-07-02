Зеленский лишил гражданства митрополита канонической Церкви Онуфрия

Глава киевского режима Владимир Зеленский лишил гражданства Украины митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.
Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ), Онуфрий лишен гражданства по материалам СБУ. Соответствующий указ подписал Зеленский.
СБУ утверждает, что у Онуфрия с 2002 года есть гражданство РФ. Его обвиняют в поддержании связей с Русской православной церковью.
С 2018 года Онуфрий занесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».
Как сообщал «Новый День», ранее глава УПЦ митрополит Онуфрий пошёл на поводу у киевского режима и собрал сомнительный с канонической точки зрения собор в Феофании, на котором принудил духовенство разорвать связи с Московским патриархатом.
Киев, Анастасия Смирнова
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