Киев обеспокоен новостями о приостановке военной помощи из США

Власти Украины выясняют ситуацию с приостановкой поставок американского оружия. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Сегодня были доклады министров обороны и иностранных дел. В частности, по отношениям с Соединенными Штатами Америки. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняются все детали по поставке оборонной поддержки, включая компонент ПВО», – сказал он.

Ранее стало известно, что США приостановили поставку ракет и боеприпасов для Киева.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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