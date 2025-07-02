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Среда, 2 июля 2025, 21:48 мск

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Киев обеспокоен новостями о приостановке военной помощи из США

Власти Украины выясняют ситуацию с приостановкой поставок американского оружия. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Сегодня были доклады министров обороны и иностранных дел. В частности, по отношениям с Соединенными Штатами Америки. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняются все детали по поставке оборонной поддержки, включая компонент ПВО», – сказал он.

Ранее стало известно, что США приостановили поставку ракет и боеприпасов для Киева.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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