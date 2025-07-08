Глава киевского режима Владимир Зеленский направил в Верховную раду Украины петицию общественности о декриминализации порнографии.
В обращении содержится просьба декриминализировать производство контента для взрослых, чтобы правоохранительные органы сосредоточились на расследовании реальных преступлений, а не занимались «контрольными закупками интимных фотографий». Как пояснил Зеленский, петиция и изложенные в ней предложения направлены парламент для обработки при рассмотрении соответствующего законопроекта в установленном порядке.
Киев, Анастасия Смирнова
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