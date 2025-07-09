Киев рассчитывает получить от ЕС 20 млрд до конца 2025 года

Киевский режим рассчитывает на продолжение текущей финансовой поддержки со стороны Европейского союза и получение до конца 2025 года €20,1 млрд. Об этом говорится в сообщении министерства финансов Украины.

«В целом бюджетная поддержка от ЕС за три года достигает €52,5 млрд. Только с начала 2025 года Украина получила уже €10,5 млрд от Евросоюза», – уточнили в Минфине.

Ранее стало известно, что Брюссель подготовит проект бюджета, согласно которому на поддержку Киева будет направлено еще 100 млрд евро.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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