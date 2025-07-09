российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 9 июля 2025, 19:40 мск

Новости Киев

Новости, Кратко, Популярное

Киев рассчитывает получить от ЕС 20 млрд до конца 2025 года

Киевский режим рассчитывает на продолжение текущей финансовой поддержки со стороны Европейского союза и получение до конца 2025 года €20,1 млрд. Об этом говорится в сообщении министерства финансов Украины.

«В целом бюджетная поддержка от ЕС за три года достигает €52,5 млрд. Только с начала 2025 года Украина получила уже €10,5 млрд от Евросоюза», – уточнили в Минфине.

Ранее стало известно, что Брюссель подготовит проект бюджета, согласно которому на поддержку Киева будет направлено еще 100 млрд евро.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

В Курске умер 5-летний мальчик, раненый при ударе БПЛА по городскому пляжу / Папа Римский подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры Москвы и Киева / Губернатор Орловской области предупредил о видеофейках со «своим участием» / Евросоюз планирует выделить Киеву еще 100 млрд евро / Житель Белгородской области погиб при взрыве во время уборки сена / Евросоюз собирается создать фонд в 100 млрд евро для поддержки Киева / Шеф Пентагона не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву / На Украине могут легализовать порно

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Европа, Украина,