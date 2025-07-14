Зеленский инициировал большие перестановки в правительстве Украины

Занимавший до последнего времени правительство Украины Денис Шмыгаль возглавит министерство обороны, а возглавляющий военное ведомство Рустем Умеров уедет в США на должность посла. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Глава киевского режима Владимир Зеленский уже лично сообщил, что предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить кабинет министров.

По информации Железняка, в обновленном правительстве будет ликвидировано министерство национального единства Украины, которое возглавляет Алексей Чернышов, ставший фигурантом уголовного дела о коррупции.

Ожидается также замена министра энергетики Германа Галущенко на его прежнюю заместительницу Светлану Гринчук, сейчас возглавляющую министерство экологии.

Свои посты сохранят в том числе министр финансов Сергей Марченко, глава МВД Игорь Клименко, пояснил украинский депутат. Место первого вице-премьера Юлии Свириденко на посту министра экономики займет ее заместитель Алексей Соболев.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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