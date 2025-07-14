российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 14 июля 2025, 17:26 мск

Новости Киев

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский инициировал большие перестановки в правительстве Украины

Архив. Фото: официальный тг-канал президента Украины

Занимавший до последнего времени правительство Украины Денис Шмыгаль возглавит министерство обороны, а возглавляющий военное ведомство Рустем Умеров уедет в США на должность посла. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Глава киевского режима Владимир Зеленский уже лично сообщил, что предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить кабинет министров.

По информации Железняка, в обновленном правительстве будет ликвидировано министерство национального единства Украины, которое возглавляет Алексей Чернышов, ставший фигурантом уголовного дела о коррупции.

Ожидается также замена министра энергетики Германа Галущенко на его прежнюю заместительницу Светлану Гринчук, сейчас возглавляющую министерство экологии.

Свои посты сохранят в том числе министр финансов Сергей Марченко, глава МВД Игорь Клименко, пояснил украинский депутат. Место первого вице-премьера Юлии Свириденко на посту министра экономики займет ее заместитель Алексей Соболев.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

Западные СМИ: Трамп готовит новый план поставок оружия на Украину, включая крылатые ракеты / Германия не сможет передать Украине системы Patriot / ВСУ нанесли целенаправленный удар по стадиону «Белгород-Арена» (ВИДЕО) / В пятиэтажку в Алешках попали две бомбы: под завалами десятки людей / Жилой 5-этажный дом в Алешках обрушился после авиаудара ВСУ / Трамп пообещал «кое-что» для России / В результате удара дрона ВСУ ранена жительница Белгородской области / В Кремле назвали неприемлемыми планы «коалиции желающих» разместить войска на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Экономика, Украина,