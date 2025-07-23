Зеленский обозначил одно из требований Киева к Москве

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал одно из требований Украины к Москве. По его словам, Киев намерен поднять тему прекращения огня.

«Представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня...» – заявил Зеленский в своем телеграм-канале.

Ожидается, что переговоры Москвы и Киева в Стамбуле начнутся в 19:00, местом их проведения станет дворец Чираган. Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров, российскую – помощник президента РФ Владимир Мединский.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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