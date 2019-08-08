Курганский туроператор, оставивший туристов в Крыму, выступил с новым заявлением

Туроператор «Лаборатория приключений» вышел на связь и объявил о начале возмещения ущерба своим клиентам.

В среду, 7 августа, в офисе туроператора «включились» телефоны. Как сообщил «Новому Дню» один из сотрудников «Лаборатории приключений», на сегодняшний день вернуть деньги за испорченный отдых потребовали 30 человек.

Страховку курганцам будет выплачивать петербургское страховое общество «Помощь». Частично ущерб готов покрыть и сам туроператор.

«Остаток ущерба (то, что не покроет страховая) будет выплачен нами. Иными словами, абсолютно все затраченные средства будут выплачены», – сообщается на странице «Лаборатории приключений» в социальной сети «ВКонтакте». Общая сумма не озвучивается.

Как сообщал «Новый День», в июле руководитель «Лаборатории приключений» Дмитрий Боронкин официально заявил о приостановке деятельности туроператора из-за финансовых проблем. Также он сообщил, что его компания временно отключает в офисе все телефоны.

Туристы, которые отправились в Крым по путевкам, не смогли вернуться домой. На полуострове «застряли» 48 человек. Им пришлось самим оплачивать обратную дорогу.

Курган, служба информации

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