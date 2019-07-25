Курганские туристы, застрявшие в Крыму, заплатят за дорогу домой более 200 тысяч рублей

Клиенты обанкротившегося туроператора «Лаборатория приключений» вернутся в Курган в субботу, 27 июля. Сейчас курганцев везут из Крыма, где они застряли по вине туроператора. Туристам предоставили автобус, за который им придется сообща заплатить 233 тыс. рублей.

Как сообщила «Новому Дню» директор компании «Санаторно-курортное объединение» (СКО) Наталья Краснова, СКО выполнило свое обещание: был арендован автобус, на котором домой сейчас возвращаются 36 курганцев. «Стоимость автобуса – 233 тысячи рублей. Эту сумму между собой разделят сами туристы и сами оплатят дорогу. Как они будут распределять расходы между собой – вопрос не к нам», – уточнила Краснова.

Как ранее сообщал «Новый День», компания СКО добровольно вызвалась помочь клиентам «Лаборатории приключений», но при этом туропратор не готов вкладывать в спасательную операцию собственные средства.

Как сообщал «Новый День», курганский туроператор «Лаборатория приключений» официально заявил о финансовых проблемах и приостановлении своей деятельности. Компания обещает вернуть деньги за путевки, но только осенью. Банкрот специализирвоался на продаже автобусных туров в Крым.

Курган, служба информации

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