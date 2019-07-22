Курганский туроператор в разгар сезона объявил о своем банкротстве: «Мы не мошенники»

Курганский туроператор «Лаборатория приключений» официально заявил о приостановлении своей деятельности. Компания обещает вернуть деньги за уже оплаченные путевки, но только осенью.

Официальное заявление «Лаборатории приключений» размещено на странице туроператора в социальной сети «ВКонтакте». «Уважаемые туристы, мы вынуждены сообщить вам неприятную информацию. В связи с тяжелой экономической ситуацией на рынке туристических услуг и разногласиями с партнерами мы отменяем заезды в Крым с 21 июля по 4 сентября включительно и приостанавливаем деятельность компании», – говорится в сообщении туроператора.

О судьбе туристов, которые сейчас находятся в отпуске, в «Лаборатории приключений» не говорят. Зато обещают, что вернут деньги за путевки всем, у кого сорвались поездки. «Возврат планируется с середины осени, пожалуйста, наберитесь терпения, никто не останется без потраченных средств», – уточнил директор компании Дмитрий Боронкин и добавил, что «они не мошенники, просто не смогли справиться с кризисной ситуацией».

Телефон курганского туроператора в данный момент отключен. Видимо, с пострадавшими туристами представители туроператора будут связываться самостоятельно, либо через электронную почту. В другом посте, размещенном «ВКонтакте», «Лаборатория приключений» обещает восстановить телефонную связь только через пару недель.

Число пострадавших туристов Дмитрий Боронкин не уточняет. «Лаборатория приключений» чаще всего рекламировала поездки в Крым. Цена путевки начиналась от 14 тыс. рублей. Также туроператор организовывал поездки в Санкт-Петербург.

Курган, служба информации

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