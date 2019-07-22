Курганские туристы, застрявшие в Крыму, вернутся домой с другим туроператором за отдельную плату

Курганский туроператор «Лаборатория приключений», официально заявивший об остановке своей деятельности, оставил без помощи 48 туристов. Это жители Зауралья и все они сейчас находятся в Крыму.

Вывозить людей будет другой туроператор – «Санаторно-курортное объединение». Об этом «Новому Дню» сообщила директор компании СКО Наталья Краснова.

«Мы приняли решение помочь туристам. Были готовы вывозить их на своих автобусах, так как у нас есть похожие автобусные туры, но клиентов «Лаборатории приключений» оказалось много – 48 человек. СКО организует доставку, курганцы заплатят за автобусный билет. Мы не будем выставлять коммерческую стоимость за проезд, учтем только затраты, которые и раскидаем на туристов. Билеты можно приобрести в рассрочку», – уточнила Наталья Краснова.

По ее словам, пострадавшим курганцам, даже если речь идет о льготном проезде, за билет домой придется заплатить порядка 5-6 тыс. рублей. Это сверх суммы, которую отпускники уже перечислили организатору поездки – туроператору «Лаборатория приключений».

Как сообщал «Новый День», курганский туроператор «Лаборатория приключений» официально заявил о финансовых проблемах и приостановлении своей деятельности. Компания обещает вернуть деньги за путевки, но только осенью.

Телефоны компании сейчас отключены, организатор поездок, испортивший отпуск своим клиентам, просит не беспокоить звонками.

Курган, служба информации

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