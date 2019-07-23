Глава курганской турфирмы, бросившей туристов в Крыму, дал клиентам неправильный адрес для связи

Директор курганского туроператора «Лаборатория приключений» Дмитрий Боронкин объяснил, почему не выходит на связь с брошенными в Крыму туристами.

«По телефону лично со мной общения нет. Так как моя основная задача сейчас это поиск средств на погашение задолженности, каждый занимается своим делом, что бы как можно скорее решить данную ситуацию. Скоро будет работать офисный номер, где вас будет консультировать наш кризис-менеджер. Приоритетная задача – отправка туристов домой будет выполнена в срок, все получат компенсации», – написал на странице ВКонтакте Боронкин.

Стоит отметить, что пострадавшие туристы не могли связаться с руководством внезапно прекратившего работу туроператора даже по электронной почте. Вчера Дмитрий Боронкин признался, что перепутал адрес электронной почты, которую указал для связи.

«В последнем посте (уже исправлен) мы неверно указали адрес почты, корректные адрес – lp045@yandex.ru», – написал глава турагентства и добавил, что туда же можно слать предложения о помощи.

Напомним, курганский туроператор «Лаборатория приключений», официально заявивший об остановке своей деятельности, оставил без помощи 48 туристов. Это жители Зауралья и все они сейчас находятся в Крыму.

Вывозить людей будет другой туроператор – «Санаторно-курортное объединение», но это потребует от туристов дополнительных расходов – примерно 5-6 тыс. рублей с человека.

Курган, служба информации

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