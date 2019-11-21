В Курганской области браконьеры настреляли животных на 50 миллионов рублей

В Курганской области зафиксирован рост браконьерства. В 2019 году возбуждено более 130 уголовных дел, ущерб – свыше 50 млн рублей. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщила региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, браконьеры облюбовали лесные угодья Далматовского, Катайского и Шадринского районов. «В рамках расследования уголовных дел изъято и арестовано имущество на общую сумму более 3 млн рублей. В основном аресты налагаются на транспортные средства, используемые при осуществлении незаконной охоты и транспортировки незаконно добытого животного, а также происходит конфискация оружия. От правоохранительных органов потребовано усилить работу по противодействию преступлениям, связанным с незаконной охотой», – заявил заместитель прокурора Курганской области Андрей Иньшаков.

Как сообщал «Новый День», одной из самых резонансных историй стало задержание в феврале 2019 года VIP-браконьеров из Тюменской области. Пострелять по беременным косулям в Зауралье приехали теперь уже бывший единоросс, помощник вице-спикера тюменской областной думы Виктора Рейна Виталий Красноштанов, директор тюменского Яхт-клуба «Аквамарин» Дмитрий Очиров. По не подтвердившейся информации, вместе с браконьерами мог находиться и сам Виктор Рейн.

Уголовное дело в отношении Виталия Красноштанова уже расследовано, состоялся суд. А еще один браконьер, который в материалах суда именуется как «некое лицо», за свое преступление пока не ответил. Материалы уголовного дела в отношении этого лица выделены в отдельное производство.

Что касается экс-единоросса Красноштанова, то судом доказано: в ночь с 19 на 20 февраля 2019 года Красноштанов ехал на автомобиле с тем самым лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по дороге Шадринск – Миасское – Лебяжье. За рулем находился Виталий Красноштанов. Спутник Красноштанова захотел поохотиться на косулю в Уксянском охоничьем хозяйстве Далматовского района. Около часа ночи он попросил высадить его на обочине и предложил Красноштанову забрать его на обратном пути. После чего достал спрятанное ружье 16 калибра, патроны к нему с 3-миллиметровой дробью и отправился выслеживать косуль.

Буквально за 1 час стрелок, не являвшийся охотником, застрелил шесть косуль, хотя знал, что охота на них в этот период была запрещена. В 2 часа ночи Красноштанов на автомобиле подобрал своего спутника примерно там же, где и высадил. Тот рассказал о добытых косулях. Браконьеры были задержаны в лесу. Красноштанов за участие в незаконной охоте заплатил штраф 60 тыс рублей.

Курган, служба информации

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