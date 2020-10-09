В Курганской области коронавирусом за сутки заразились 64 человека

В Курганской области опять зафиксирован суточный прирост по Covid-19. К 9 октября коронавирусом заболели 64 человека. Более 50% новых случаев выявлено в Кургане.

Как сообщает оперативный штаб региона, в областной столице за сутки плюс 34 вновь инфицированных. Ифекция также выявлена в Варгашинском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Лебяжьевском, Мишкинском, Сафакулевском, Шадринском, Шатровском, Щучанском районах и городе Шадринске. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 4303 случая COVID-19.

И.о. заместителя губернатора по социальной политике Лариса Кокорина сегодня заявила, что в Зауралье в пять раз увеличилось число вызовов скорой и неотложной помощи. Лариса Кокорина призывает зауральцев, если позволяет самочувствие, обращаться в первую очередь в поликлинику по месту жительства. Поликлиники по решению областных властей переведены на 7-дневный режим работы. И до 22 часов продлено время выездов бригад неотложной помощи, созданных в поликлиниках. Увеличено и число медкабинетов, которые принимают пациентов с симптомами ОРВИ.

Накануне курганский губернатор Вадим Шумков обратился к жителям области с просьбой соблюдать меры безопасности. В первую очередь он просит об этом пожилых людей, которые находятся в особой зоне риска. «Возможности наших больниц и поликлиник далеко не безграничны. Нужно быть очень внимательными к своему здоровью. Берегите себя, соблюдайте простейшие правила защиты от коронавируса – это маска и перчатки в автобусе, в магазине, в других общественных местах. Пожилые люди чаще всего самые дисциплинированные и ответственные. Но, наверняка, многие устали бояться болезни и хотят сохранять прежний режим жизни без ограничений. Этим и объясняется факт, что, по данным медиков, порядка 80% заболевших не соблюдали простейшие требования профилактики и гигиены», – написал Вадим Шумков.

С предостережением выступил и главный санитарный врач Курганской области Григорий Хохлов. «В Курганской области действует масочный режим, в общественном транспорте – масочно-перчаточный режим. Выявляется много нарушений, когда люди безразлично относятся к своему здоровью, не надевают маски, перчатки. На территории Курганской области наблюдаются темпы прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В структуре заболевших за последние две недели 20% составляют люди старше 65 лет. Поэтому я призываю всех жителей Курганской области, особенно тех, кто старше 65 лет, кто имеет хронические заболевания, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, носить маски и перчатки в транспорте. Обращаюсь к нашим дедушкам и бабушкам: не выходите без надобности из дома, для этого есть родственники, которые могут принести вам продукты», – заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов.

Региональные власти ранее объявили, что будут расширены площади ковидариев. Так, дополнительные койки развернуты в госпитале ветеранов войн, в областной клинической больнице и в ряде районных больниц. Основной площадкой остается инфекционный госпиталь в Кургане. Лариса Кокорина напомнила, что для инфекционного госпиталя на средства федеральной субсидии было приобретено все необходимое. Сейчас дополнительно закупаются кислородные концентраторы.

Курган, Дарья Котова

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