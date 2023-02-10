Жительница Кургана в стихах раскритиковала чиновников за транспортную реформу

Жительница Кургана Елена Иванова написала стих про транспортную реформу. Оно размещено на странице в ВКонтакте у автора и разошлось по пабликам.

У меня нет гуслей и гитары нет,

Но хочу я к песне написать куплет:

Мой любимый город, милый сердцу край,

У тебя проблема – сам её решай!

Нет проезда к дому, все авто битком,

Дети по дорогам движутся пешком,

Старикам к больнице вовсе не попасть.

Чудную реформу выдумала власть!

Стоя в остановке отморозил нос,

На Урале двадцать – это не мороз!

Нецензурным словом высказался всласть...

Чудную реформу выдумала власть!

Вот идет автобус – часа не прошло,

Мимо проезжает, мне не повезло.

Как селедок в бочке – пассажиров страсть.

Чудную реформу выдумала власть!



Быть сегодня дома? Я не знаю как...

Выручит сосед мой, у него «крузак».

Набираю номер и кричу в трубу:

«Замерзаю очень и домой хочу!"

Выручит, приедет, нажимая газ.

Чудная реформа, только не для нас...

Наконец-то дома! Странно, что живой.

Завтра всё сначала. Потерпи, родной.

Выпью чарку водки. Может, даже две,

Потихоньку станет пусто в голове.

На ТВ я кнопку пультиком нажму

И увижу новость, даже не одну.

Нам с экрана скажут: «Как ликует люд,

Как реформу любят, как её там ждут!"

Нас никто не спросит! Нам же повезло!

Чудная реформа всем врагам назло!

В комментариях пользователи хвалят стихотворение и подшучивают над автором, спрашивая, сколько ей заплатили за критику транспортной реформы.

«Браво! Наверное и автору «проплатили» за такой чудесный стих, а власть ни при чём. Уже наберитесь смелости и признайте провал вашей реформы. Шумков, не опускайся ниже плинтуса в глазах народа», – написала Татьяна Шахова.

Напомним, ранее власти Кургана заявили, что жалобы горожан на транспортную реформу не находят подтверждения, а за ее критику людям платят деньги.

Транспортная реформа в областном центре стартовала 3 января 2023 года. Жители остались крайне недовольны изменениями. Транспорт приходится ждать на морозе по полтора часа, автобусы приезжают переполненными, некоторые пассажиры теряют сознание от духоты. Люди пишут жалобы в различные инстанции, ежедневно оставляют сотни гневных комментариев в соцсетях, сочиняют про реформу песни, снимают про нее клипы, просят помощи у главы СКР Бастрыкина, но ситуация в лучшую сторону не меняется.

Курган, Ольга Федорова

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