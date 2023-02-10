Жительница Кургана в стихах раскритиковала чиновников за транспортную реформу

Жительница Кургана Елена Иванова написала стих про транспортную реформу. Оно размещено на странице в ВКонтакте у автора и разошлось по пабликам.
У меня нет гуслей и гитары нет,
Но хочу я к песне написать куплет:
Мой любимый город, милый сердцу край,
У тебя проблема – сам её решай!
Нет проезда к дому, все авто битком,
Дети по дорогам движутся пешком,
Старикам к больнице вовсе не попасть.
Чудную реформу выдумала власть!
Стоя в остановке отморозил нос,
На Урале двадцать – это не мороз!
Нецензурным словом высказался всласть...
Чудную реформу выдумала власть!
Вот идет автобус – часа не прошло,
Мимо проезжает, мне не повезло.
Как селедок в бочке – пассажиров страсть.
Чудную реформу выдумала власть!
Быть сегодня дома? Я не знаю как...
Выручит сосед мой, у него «крузак».
Набираю номер и кричу в трубу:
«Замерзаю очень и домой хочу!"
Выручит, приедет, нажимая газ.
Чудная реформа, только не для нас...
Наконец-то дома! Странно, что живой.
Завтра всё сначала. Потерпи, родной.
Выпью чарку водки. Может, даже две,
Потихоньку станет пусто в голове.
На ТВ я кнопку пультиком нажму
И увижу новость, даже не одну.
Нам с экрана скажут: «Как ликует люд,
Как реформу любят, как её там ждут!"
Нас никто не спросит! Нам же повезло!
Чудная реформа всем врагам назло!
В комментариях пользователи хвалят стихотворение и подшучивают над автором, спрашивая, сколько ей заплатили за критику транспортной реформы.
«Браво! Наверное и автору «проплатили» за такой чудесный стих, а власть ни при чём. Уже наберитесь смелости и признайте провал вашей реформы. Шумков, не опускайся ниже плинтуса в глазах народа», – написала Татьяна Шахова.
Напомним, ранее власти Кургана заявили, что жалобы горожан на транспортную реформу не находят подтверждения, а за ее критику людям платят деньги.
Транспортная реформа в областном центре стартовала 3 января 2023 года. Жители остались крайне недовольны изменениями. Транспорт приходится ждать на морозе по полтора часа, автобусы приезжают переполненными, некоторые пассажиры теряют сознание от духоты. Люди пишут жалобы в различные инстанции, ежедневно оставляют сотни гневных комментариев в соцсетях, сочиняют про реформу песни, снимают про нее клипы, просят помощи у главы СКР Бастрыкина, но ситуация в лучшую сторону не меняется.
Курган, Ольга Федорова
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